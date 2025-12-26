Ferrara, 26 dicembre 2025 - Minacciato, accerchiato e infine accoltellato in un parcheggio in pieno centro. Il tutto per essersi rifiutato di consegnare i soldi a quel gruppetto di sconosciuti che lo aveva avvicinato mentre tornava alla macchina insieme a due amici. È stata una notte di terrore quella vissuta la vigilia di Natale da tre ragazzi, assaliti da altrettanti coetanei in via Arianuova. L’inquietante vicenda si è conclusa con un ferito portato all’ospedale e gli aggressori individuati e arrestati poco dopo dai carabinieri. Manda 70 mail al giorno alla ex e distribuisce in giro volantini diffamatori: 59enne nei guai Uno dei 3 ventenni è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigilia di Natale di sangue, giovane accoltellato in un parcheggio. Presi gli aggressori, hanno 20 anni

