Vigilia di Natale di sangue giovane accoltellato in un parcheggio Presi gli aggressori hanno 20 anni
Ferrara, 26 dicembre 2025 - Minacciato, accerchiato e infine accoltellato in un parcheggio in pieno centro. Il tutto per essersi rifiutato di consegnare i soldi a quel gruppetto di sconosciuti che lo aveva avvicinato mentre tornava alla macchina insieme a due amici. È stata una notte di terrore quella vissuta la vigilia di Natale da tre ragazzi, assaliti da altrettanti coetanei in via Arianuova. L’inquietante vicenda si è conclusa con un ferito portato all’ospedale e gli aggressori individuati e arrestati poco dopo dai carabinieri. Manda 70 mail al giorno alla ex e distribuisce in giro volantini diffamatori: 59enne nei guai Uno dei 3 ventenni è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Ragazzo di 20 anni accoltellato in strada a Ostia: caccia agli aggressori, è in fin di vita
Leggi anche: Napoli, 17enne pugnalato con cocci di bottiglia in pieno giorno: presi gli aggressori, sono tre 14enni
17 film horror di Natale da vedere durante l'Avvento: quando la gioia diventa terrore; Tragedia della vigilia di Natale: muore conducente dopo violento scontro tra auto; Avellino, Vigilia di sangue tra brindisi e violenza; Ladislao Di Bernardini, nel giorno della vigilia di Natale, compie 100 anni: festa per l'ex vice brigadiere.
Soffocato da panettone, muore durante il pranzo della vigilia di Natale - Un boccone di panettone e mandarino ha trasformato in tragedia la cena della vigilia di Natale di una famiglia di Settimo Torinese. ansa.it
Napoli, poliziotti eroi salvano la vita ad un giovane dopo un grave incidente la vigilia di Natale - Un intervento provvidenziale da parte dei due poliziotti nella notte della vigilia di Natale che è servito a salvare la vita ad un ... msn.com
PARETE - Ferito alla testa a 16 anni da un proiettile vagante la vigilia di Natale: in appello confermata la condanna a 5 anni e 10 mesi - 22:23:13 Un colpo di pistola esploso nel proprio fondo la sera della vigilia di Natale di otto anni fa ferì gravemente alla testa un giovane che passava per via Guglielmo Marconi, provocandogli lesion ... casertafocus.net
Buona Vigilia di Natale da Enoteca al Campanile - facebook.com facebook
Duetto reale alla vigilia di Natale: Kate e Charlotte al piano nel castello di Windsor x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.