Vigilia di Natale col brivido | il tetto prende fuoco
Una Vigilia di Natale che difficilmente dimenticheranno gli abitanti di via Lichtenstein a Laives: lo scorso 24 dicembre, infatti poco prima delle 14 in un’abitazione si è verificato un imponente incendio sul tetto.All’arrivo dei pompieri (oltre alla squadra di Laives, era presente anche il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Prende fuoco un tetto, oltre un'ora di getti d'acqua per domare il rogo
Leggi anche: A fuoco il tetto di un’abitazione: paura la mattina di Natale
Vigilia di Natale col brivido: il tetto di una casa di via Lichtenstein a Laives prende fuoco | 24 dicembre.
Bari, Vigilia di Natale tra festa e disagi nel quartiere Umbertino - Sulla pagina Facebook del comitato di quartiere, molti cittadini hanno espresso irritazione per il caos, denunciando rumori e affollamenti e sollevando preoccupazioni per la sicurezza. giornaledipuglia.com
La caotica vigilia di Natale nel quartiere Umbertino. Infuria la denuncia social dei residenti - Denuncia social dei residenti del quartiere Umbertino per il disagio della movida come ogni anno nel giorno della vigilia di Natale ... trmtv.it
Frasi sulla Vigilia di Natale - Trascorrere la Vigilia di Natale in famiglia è tradizione, ma c’è anche chi sceglie di passare la sera antecedente il 25 dicembre insieme ad amici e amiche. repubblica.it
Liratv. . La quiete dopo la tempesta della Vigilia, Natale con il sole Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #natale #vigilia #lungomare #dopo #salernitani #quiete #tempesta #sole - facebook.com facebook
Duetto reale alla vigilia di Natale: Kate e Charlotte al piano nel castello di Windsor x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.