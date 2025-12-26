Vigilia contro la Fiorentina Cuesta | Abbiamo lavorato per avere più opzioni
Migliorare la fase offensiva, essere più continui e curare i dettagli che fanno la differenza. È questo il messaggio chiave lanciato dall'allenatore del Parma alla vigilia dell'ultima partita casalinga del 2025, in programma domani contro la Fiorentina."Negli ultimi tempi siamo stati molto.
