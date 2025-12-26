“Alla luce delle comunicazioni ufficiali diffuse dall’Amministrazione comunale sull’avvio di un servizio di vigilanza privata a supporto dei controlli della polizia municipale durante le festività, ho presentato un’interrogazione per fare piena chiarezza su modalità, legittimità e soprattutto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Vigilanza privata per supportare la polizia municipale durante le feste, presentata interrogazione

Leggi anche: Vigilanza privata a supporto della polizia municipale, durante le feste rafforzati i controlli in alcune aree della città: ecco dove

Leggi anche: Interrogazione a San Giuliano Terme: "Crolla trabattello alla sede della Polizia Municipale, chiediamo chiarimenti sui lavori"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vigilanza privata per supportare la polizia municipale durante le feste, presentata interrogazione - La consigliera del Pd Mariangela Di Gangi critica l'amministrazione Lagalla parlando di "soluzioni tardive e poco efficaci". palermotoday.it

Sicurezza a Palermo e vigilanza privata, Di Gangi: “Serve chiarezza” - PALERMO – Sull’avvio di un servizio di vigilanza privata a supporto dei controlli della Polizia municipale durante le festività, la consigliera comunale di Palermo del Partito democratico, Mariangela ... livesicilia.it

Movida violenta, vigilantes privati in aiuto della polizia municipale, al via i controlli delle feste - Sono io vigilantes privati che aiuteranno le forze dell'ordine nelle zone rosse e non soltanto nel periodo delle feste. blogsicilia.it