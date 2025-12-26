Videomapping natalizio a Palazzo degli Elefanti | La leggenda di Eliodoro e il Liotru incanta piazza Duomo
Nel giorno di Natale, piazza Duomo a Catania si è trasformata in un suggestivo spettacolo di luci, suoni e storia. Il videomapping "Pietra Canta. La leggenda di Eliodoro e il Liotru" ha animato il rinnovato prospetto di Palazzo degli Elefanti con immagini evocative, colori intensi e una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
