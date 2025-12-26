La definizione di prete social probabilmente gli è troppo stretta. C'è chi usa i social per ottenere visibilità e popolarità ma anche chi li sfrutta positivamente per diffondere un messaggio di fede. Un caso perfetto è proprio quello di padre Giuseppe Rinaldi, prete di 36 anni che da oltre un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Diffondere la cultura per valorizzare il territorio: la missione di una fondazione nata nel 1900

Leggi anche: Cybersecurity: Pa e aziende a rischio, la Città di Torino parte attiva per diffondere la cultura della difesa digitale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

VIDEO | Diffondere la fede attraverso i social, la missione digitale di padre Giuseppe Rinaldi.

Grazie a chi può aiutare a diffondere e ritrovarla - facebook.com facebook