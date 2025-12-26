VIDEO Ciao Maschio San Lorenzo Maggiore torna sotto i riflettori della Rai
Tempo di lettura: 3 minuti Nella puntata in onda sabato 27 dicembre alle ore 17.00 su Rai 1, s cherzo all’autore tv Gabriele Di Marzo a Ciao Maschio: il paese sannita raccontato in tv tra amore, tradizioni e identità San Lorenzo Maggiore torna sotto i riflettori della televisione nazionale, questa volta grazie a uno scherzo riuscito, leggero e carico di affetto, andato in onda su Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Nella puntata in onda sabato 27 dicembre alle ore 17.00 su Rai 1, San Lorenzo Maggiore diventa protagonista di un momento particolarmente divertente, costruito come scherzo all’autore televisivo Gabriele Di Marzo, originario proprio del comune sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
