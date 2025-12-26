Viaggi nelle festività a rischio previsti scioperi in diversi aeroporti d' Europa | quali sono gli scali più colpiti

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiare durante le festività natalizie potrebbe trasformarsi in una vera corsa a ostacoli. Nonostante l'intenso flusso di passeggeri, il personale aeroportuale di diversi scali europei continua a scioperare. A incrociare le braccia sono soprattutto addetti di terra e personale di cabina, decisi. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

