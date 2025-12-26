Viaggi 2026 | 7 travel trend da provare tra ritiri letterari e hotel iconici
I tinerari costruiti con uno scopo preciso, cesellati attorno alle nostre passioni e a un senso di “ne vale la pena” che è totalmente personale e sempre legittimo. In questo modo saranno i viaggi 2026 secondo il report sui Travel Trend dell’anno prossimo di Skyscanner. Il portale di ricerca di voli e vacanze, leader globale, ha raccolto le voci di oltre 20.000 viaggiatori per tracciare le 7 tendenze chiave che daranno forma al modo di esplorare il mondo nel 2026. I 50 luoghi da visitare nel 2026 secondo Lonely Planet: dove andare e le esperienze da vivere X Leggi anche › Viaggi al femminile, la classifica dei Paesi più sicuri secondo il Travel Safety Index 2025 Come spiega Bryan Batista, Ceo di Skyscanner, ne emerge un quadro chiaro: « Il viaggio stia per diventare più personale che mai: che si tratti di organizzare una vacanza attorno a un “ destination hotel” imperdibile, perdersi in un nuovo libro durante un ritiro di lettura, integrare una routine di bellezza nell’itinerario o portare con sé tutta la famiglia, il viaggio sarà sempre più curato, radicato e unico». 🔗 Leggi su Iodonna.it
