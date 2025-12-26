Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio primo sull' incidente sulla strada Firenze Roma code ore smaltimento tra Fabro e Orvieto in direzione Roma prima o anche di incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico regolare tra le uscite diramazione Roma sud e Ardeatina mentre in esterna Si procede a rilento per traffico intenso tra l'ardeatina e l'appia ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro poi sulla formazione Roma Sud code tra Torrenova e raccordo anulare In quest'ultima direzione nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo consuete code per traffico intenso tra via del risaro e via di Malafede in direzione Ostia in chiusura il trasporto marittimo laziomar informa che domani 27 dicembre a causa del maltempo non verrà effettuata la corsa unità veloce Ponza Formia delle ore 5:30 la mattina Cristina e a infomobilità per oggi è tutto grazie per l'ascolto ci lasciamo ora con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

