Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo come un incidente sulla strada Firenze Roma che causa 3 km di coda tra Fabro e Orvieto in direzione Roma coinvolte tre auto incidente anche sul Raccordo Anulare in interna che vede coinvolte due auto in corsia di sorpasso e provoca code tra la diramazione Roma sud e l'ardeatina il proprio sulla diramazione Roma Sud code per traffico intenso tra Torrenova e il raccordo anulare In quest'ultima direzione code anche sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il raccordo anulare nella medesima direzione ricordiamo che durante il periodo festivo da oggi 26 dicembre fino al 6 gennaio gli orari della ZTL centro storico sono attivi tutti i giorni festivi inclusi con orario prolungato dalle ore 6:30 alle ore 18 mentre per quanto riguarda la ZTL Tridente e attiva dalle 6:30 alle 20 rimangono invariati per tutto il periodo gli orari di ZTL di Trastevere San Lorenzo e Testaccio sempre nella capitale Oggi 26 dicembre via dei Fori Imperiali è isola pedonale come sempre nei festivi la pedonalizzazione integrale proseguirà poi domani 27 e domenica 28 dicembre per quanto riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus 51 75 85 87 e 118 da Martina Tini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 19:10
Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 19:10
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 17 | 25.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il tratto Urbano della ... romadailynews.it
Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it
Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it
#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com
Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.