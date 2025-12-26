Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo come un incidente sulla strada Firenze Roma che causa 3 km di coda tra Fabro e Orvieto in direzione Roma coinvolte tre auto incidente anche sul Raccordo Anulare in interna che vede coinvolte due auto in corsia di sorpasso e provoca code tra la diramazione Roma sud e l'ardeatina il proprio sulla diramazione Roma Sud code per traffico intenso tra Torrenova e il raccordo anulare In quest'ultima direzione code anche sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il raccordo anulare nella medesima direzione ricordiamo che durante il periodo festivo da oggi 26 dicembre fino al 6 gennaio gli orari della ZTL centro storico sono attivi tutti i giorni festivi inclusi con orario prolungato dalle ore 6:30 alle ore 18 mentre per quanto riguarda la ZTL Tridente e attiva dalle 6:30 alle 20 rimangono invariati per tutto il periodo gli orari di ZTL di Trastevere San Lorenzo e Testaccio sempre nella capitale Oggi 26 dicembre via dei Fori Imperiali è isola pedonale come sempre nei festivi la pedonalizzazione integrale proseguirà poi domani 27 e domenica 28 dicembre per quanto riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus 51 75 85 87 e 118 da Martina Tini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

