Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso si sta in coda da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro poi sul raccordo anulare con sua the code per traffico intenso tra le uscite Ardeatina e abbia code anche sull'Aurelia all'altezza della barriera di Torrimpietra In entrambe le direzioni di marcia è all'altezza di Palidoro verso Roma ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade al ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata passi trasporto ferroviario sulla linea Foligno Orte la circolazione ferroviaria precedentemente sospesa tra Orte e Terni è tornata regolare A seguito degli accertamenti delle autorità competenti intervenute sul posto coinvolti hanno subito limitazioni di percorso e ritardi fino a 30 minuti in chiusura il trasporto marittimo laziomar informa che oggi a causa del maltempo è cancellata la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 17:30 la mattina Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 17:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 17:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 17:25

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 17 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole priva di ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com

Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl - facebook.com facebook