Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento è priva di particolari criticità Sulla maggior parte della rete viaria regionale fatta eccezione per il raccordo anulare dove in carreggiata esterna per traffico intenso Si procede a rilento tra le uscite Ardeatina e a ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore a due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata passiamo agli eventi nella capitale domani sabato 27 dicembre si svolge il rito di chiusura della porta della Santa Basilica di San Giovanni e domenica 28 Dicembre sarà la volta della Basilica di San Paolo mentre il 6 gennaio avrà luogo la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro con la messa che ufficialmente la fine del Giubileo 2025 previsti Dunque divieti di sosta e chiusura al traffico nell'area delle basiliche nelle strade vicine siamo in chiusura sulla linea Foligno Orte la circolazione ferroviaria è sospesa tra Orte e Terni le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti la mattina Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 16:25

