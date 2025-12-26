Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico tornato regolare tra le uscite Nomentana il bivio per la Roma Teramo rimosso anche incidente sulla strada statale 17 via Appennino abruzzese code smaltimento tra castello di Corno e Rocca di Corno In entrambe le direzioni di marcia diamo uno sguardo al trasporto ferroviario sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolini E sono alle ore 23:30 nella giornata del 31 dicembre dopo le ore 21 il servizio proseguirà con bus sostitutivi ulteriori variazioni di orario nella giornata di oggi 23 dicembre del 31 dicembre che a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana i dettagli sono disponibili sulla nostra app sul nostro sito alla pagina del in chiusura sempre il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione è tornata regolare in prossimità di Orte in direzione Firenze Dopo l'intervento dei tecnici che hanno ripristinato la funzionalità della linea che ha seguito di un inconveniente tecnico i treni alta velocità Intercity e regionali hanno subito rallentamenti fino a 40 minuti da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte di un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 15:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 15:25

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 17 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole priva di ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com

Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl - facebook.com facebook