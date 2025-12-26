Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla strada statale 17 via Appennino abruzzese causa code tra castello di Corno e Rocca di Corno nelle due direzioni altro incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si sta in fila tra le uscite Nomentana e A24 Roma Teramo sempre in interna code qui per traffico intenso tra Casilina e Ardeatina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma Sud file tra Torrenova il raccordo anulare In quest'ultima direzione Andiamo su via Casilina code a tratti tra Tor Bella Monaca e finocchio nelle due direzioni su via Appia rallentamenti nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma nei due sensi di marcia proseguendo su via Appia rallentamenti all'altezza di Formia In entrambe le direzioni per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze per un niente tecnico alla linea la circolazione rallentata in prossimità di Orte in direzione Firenze i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire rallentamenti fino a 30 minuti Concludiamo con il trasporto marittimo laziomar informa che oggi a causa del maltempo è cancellata la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 15:30 da Giorgia Alonzo è Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

