Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole.su principali strade e autostrade della nostra regione unica eccezione sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna un veicolo in panne causa code tra le uscite Laurentina e Tuscolana ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:03 nella giornata del 31 dicembre dopo le ore 21 il servizio proseguirà composta sostitutivi ulteriori variazioni di orario nella giornata di oggi 26 dicembre e del 31 dicembre e a Genna le giornate del primo del 6 interessano anche la roma-viterbo tra orbana ed extraurbana i dettagli sono disponibili sulla nostra app e sul nostro sito alla pagina dedicata Concludiamo con il trasporto marittimo laziomar informa che oggi a causa del maltempo è cancellata la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 15:30 da Giorgia Alonzo è Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 12:25

