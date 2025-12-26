Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole e di particolari disagi su gran parte della rete viaria regionale e ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti fino alle 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7:30 passiamo gli eventi nella capitale domani sabato 27 dicembre si svolge il rito di chiusura della Porta Santa della Basilica di San Giovanni e domenica 28 Dicembre sarà la volta della Basilica di San Paolo mentre il 6 gennaio avrà luogo la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro con la messa che sancirà ufficialmente la fine del Giubileo 2025 previsti divieti di sosta e chiusura al traffico nell'area Delle Basiliche e nelle strade vicine siamo in chiusura sempre nella capitale Oggi 26 dicembre via dei Fori Imperiali a isola pedonale come sempre nei festivi la pedonalizzazione integrale proseguirà poi domani 27 domenica 28 dicembre per quanto riguarda il trasporto pubblico sono deviate linee di bus 51 75 85 87 118 a Giorgia Loddo e assali mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

