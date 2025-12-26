Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione a Chiama gli eventi nella capitale a San Pietro si concludono le consuete celebrazioni per il Natale con la preghiera dell'angelus in programma per oggi 26 dicembre alle ore 12 sul piano della viabilità le modifiche interessano tutta l'area della Basilica tra cui largo del colonnato via di Porta Angelica Borgo Pio Borgo Sant'Angelo via della Conciliazione e Borgo Santo Spirito in durante il periodo festivo da oggi 26 dicembre al 6 gennaio gli orari della ZTL centro storico sono attivi tutti i giorni domenica e festivi inclusi con orario prolungato dalle ore 6:03 alle ore 18 mentre per quanto riguarda la ZTL Tridente è attiva dalle ore 6:30 alle ore 20 rimangono invariati per tutto il periodo gli orari della ZTL di Trastevere San Lorenzo e Testaccio oltre nell'ambito del trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi è prevista un'intensificazione del servizio della rete di superficie della metropolitana sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 tre linee di buste gratuite circolari la più uno la fiducia e la 100 da Giorgia Alonzo e assali infomobilità il momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiorna un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 12:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 12:25

