Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole sulle strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile 2020 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Siamo al trasporto pubblico ricordiamo la promozione della regione Lazio Natale in tour attiva fino al 6 gennaio che permette di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale e regionale gestiti da Trenitalia e Cotral per i giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nel Lazio iscritti alla carta giovani bella per noi Infine per il trasporto ferroviario sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni per tanto ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30 nella giornata del 31 dicembre dopo le ore 21 il servizio proseguirà con bus sostitutivi ulteriori variazioni di orario nella giornata di oggi 26 dicembre e del 31 dicembre e a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo Tata urbana ed extraurbana i dettagli sono disponibili sulla nostra app e sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

