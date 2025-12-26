Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nelle prime ore di questa mattina la circolazione risulta priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti dalle ore 9 alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo assieme agli eventi nella capitale a San Pietro si concludono le consuete celebrazioni per il Natale con la preghiera dell'angelus in programma per oggi 26 dicembre alle ore 12 sul piano della viabilità le modifiche interessano tutta l'aria della Basilica tra cui largo del colonnato via di Porta Angelica Borgo Pio Borgo Sant'Angelo via della Conciliazione e Borgo Santo Spirito infine nella giornata di oggi 26 dicembre via dei Fori Imperiali è isola pedonale come sempre nei festivi la pedonalizzazione integrale proseguirà poi sabato 27 e domenica 28 dicembre quanto riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus 51 75 85 87 e 118 maggiori dettagli sono disponibili sui nostri canali Social e se posso portare alla pagina dedicata Da Giorgia lonza e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 09:10

