Via Toledo cadono calcinacci da un edificio | colpite due donne
Due donne sono state colpite da calcinacci caduti da un edificio in via Toledo nel giorno di Santo Stefano. Le donne sono state soccorse dal 118 che, come riferisce Il Mattino, le ha trasportate presso il vicino ospedale Vecchio Pellegrini per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
