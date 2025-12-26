Vendi su Vinted i regali di Natale e i vestiti che non usi più? Rischi sanzioni salate a cosa devi stare attento
A Fanpage.it l'avvocato Giuseppe Di Palo spiega i rischi di vendere online i regali brutti: "Bisogna evitare di essere considerati venditori abusivi dall'Agenzia delle entrate". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vendi su Vinted i regali di Natale e i vestiti che non usi più? Rischi sanzioni salate, a cosa devi stare attento; Multe per chi vende su Vinted regolarmente, i limiti per non essere denunciati; La strana storia dei pacchi Amazon spariti che riappaiono su Vinted: affare o truffa?; Rubano all’Eliseo stoviglie d’argento e porcellane da 40 mila euro per rivenderle su Vinted Tra i ladri anche il maggiordomo | E’ stato travolto dalla sua passione.
La vendita di confezioni “smarrite e misteriose” non è illegale ma, nelle regole di vendita di Vinted, si specifica che gli oggetti devono essere chiaramente identificabili e riconducibili a una categoria - facebook.com facebook
