Vede la suocera investita e uccisa da un’auto la nuora muore per lo choc

Pistoia, 26 dicembre 2025 – Doppia tragedia nel tardo pomeriggio di Santo Stefano a Pistoia: due donne sono morte, suocera e nuora. È successo lungo la via Fiorentina nella zona dello Sperone. Anziana investita, la nuora ha un malore fatale. In base alle prime informazioni, una donna di 87 anni stava attraversando la strada quando è stata investita da un’automobile. L’autista subito dopo l’incidente si è fermato e ha avuto un malore. A dare l’allarme al 112 è stata la nuora della donna investita, che ha assistito alla tragedia dalla finestra di casa: l’abitazione è vicina al luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

