Vede la mamma investita e uccisa da un’auto la figlia muore per lo choc

Pistoia, 26 dicembre 2025 – Doppia tragedia nel tardo pomeriggio di Santo Stefano a Pistoia: due donne sono morte. È successo lungo la via Fiorentina nella zona dello Sperone. Anziana investita, la figlia ha un malore . In base alle prime informazioni, una donna di 87 anni stava attraversando la strada quando è stata investita da un'automobile. L'autista subito dopo l'incidente si è fermato e ha avuto un malore. A dare l'allarme al 112 è stata la figlia della donna investita, che ha assistito alla tragedia dalla finestra di casa in quanto l'abitazione è vicina al luogo dell'incidente. La seconda donna, dopo aver visto la madre investita, è stata colta da un malore.

