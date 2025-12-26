Vasco Rossi tra le rocce giganti di Bologna | la foto con i megaliti artistici è virale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fascino dei megaliti di piazza Maggiore conquista anche Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha condiviso sul suo profilo Instagram due foto scattate davanti all’ installazione monumentale inaugurata domenica scorsa nel cuore di Bologna, confermando l’attenzione mediatica e popolare che l’opera sta suscitando in città. Nelle immagini Vasco appare in tenuta sportiva nera, con cappellino e occhiali specchiati verdi, sorridente davanti alle grandi rocce artificiali che occupano il Crescentone. Le foto sono state scattate di giorno, senza l’illuminazione scenografica notturna, ma l’impatto visivo dell’opera resta comunque evidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

vasco rossi tra le rocce giganti di bologna la foto con i megaliti artistici 232 virale

© Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi tra le rocce giganti di Bologna: la foto con i megaliti artistici è virale

Leggi anche: Vasco Rossi conquistato dai megaliti: le foto in posa tra le rocce giganti a Bologna

Leggi anche: Rocce giganti in piazza Maggiore, arrivano i primi megaliti: saranno illuminati come le Dolomiti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vasco Rossi conquistato dai megaliti: le foto in posa tra le rocce giganti a Bologna; Anche Vasco si concede una passeggiata tra i megaliti Iwagumi in piazza Maggiore; I megaliti traino del turismo: Hanno scatenato la curiosità. I frutti arriveranno presto; Cosa vedere al cinema a Bologna, l’elenco dei film di Natale e i nostri consigli.

vasco rossi rocce gigantiVasco Rossi conquistato dai megaliti: le foto in posa tra le rocce giganti a Bologna - Anche il rocker di Zocca sotto le Due Torri per ammirare l’installazione monumentale. msn.com

vasco rossi rocce gigantiAnche Vasco si concede una passeggiata tra i megaliti Iwagumi in piazza Maggiore - Con cappellino, occhiali specchiati verdi e un look sportivo total black, il Komandante si è fatto immortalare acc ... bolognatoday.it

Iwagumi, i megaliti suonano il rock. Anche Vasco passeggia in Piazza - Il Kom si trova a Bologna e ha postato sui social alcune foto in mezzo alle ’rocce’: "Un’opera gigante". msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.