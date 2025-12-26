Vasco Rossi tra le rocce giganti di Bologna | la foto con i megaliti artistici è virale

Il fascino dei megaliti di piazza Maggiore conquista anche Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha condiviso sul suo profilo Instagram due foto scattate davanti all’ installazione monumentale inaugurata domenica scorsa nel cuore di Bologna, confermando l’attenzione mediatica e popolare che l’opera sta suscitando in città. Nelle immagini Vasco appare in tenuta sportiva nera, con cappellino e occhiali specchiati verdi, sorridente davanti alle grandi rocce artificiali che occupano il Crescentone. Le foto sono state scattate di giorno, senza l’illuminazione scenografica notturna, ma l’impatto visivo dell’opera resta comunque evidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

