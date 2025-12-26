Valincic Inter il croato sorpassa tutti | è lui ora il favorito come vice Dumfries! Il costo e tutto ciò che c’è da sapere su di lui

Inter News 24 Valincic Inter, il croato sorpassa tutti: è lui ora il favorito come vice Dumfries! Il costo e ciò che c’è da sapere sull’esterno della Dinamo Zagabria. L’infortunio alla caviglia occorso a Denzel Dumfries, che costringerà il pendolino olandese a un lungo stop, ha imposto un cambio di passo immediato nelle strategie di Viale della Liberazione. Con l’apertura del mercato di riparazione alle porte, l’ Inter ha la necessità improrogabile di tamponare la falla apertasi sulla corsia destra. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sport Mediaset, le gerarchie degli obiettivi sono in rapida evoluzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

