Valincic Inter il croato sorpassa tutti | è lui ora il favorito come vice Dumfries! Il costo e tutto ciò che c’è da sapere su di lui
Inter News 24 Valincic Inter, il croato sorpassa tutti: è lui ora il favorito come vice Dumfries! Il costo e ciò che c’è da sapere sull’esterno della Dinamo Zagabria. L’infortunio alla caviglia occorso a Denzel Dumfries, che costringerà il pendolino olandese a un lungo stop, ha imposto un cambio di passo immediato nelle strategie di Viale della Liberazione. Con l’apertura del mercato di riparazione alle porte, l’ Inter ha la necessità improrogabile di tamponare la falla apertasi sulla corsia destra. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sport Mediaset, le gerarchie degli obiettivi sono in rapida evoluzione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juventus: servono più di 20 milioni per il nuovo obiettivo bianconero! Su di lui si è inserita anche l’Inter…Tutto quello che c’è da sapere verso l’estate
Leggi anche: Carlos Augusto Inter, è lui il favorito per sostituire Dumfries nel derby: svelata la gerarchia di Chivu
Chi è Moris Valincic, l'esterno destro croato obiettivo dell'Inter - Con Dumfries fuori per tre mesi, l'Inter pensa a Moris Valincic della Dinamo Zagabria per gennaio. msn.com
Inter, piace Valincic della Dinamo Zagabria - Nel corso della carriera ha collezionato diverse presenze in Croazia con le maglie di Rijeka, Neretvanac e Istra. gianlucadimarzio.com
Forza e corsa per la fascia. Inter, alla scoperta di Moris Valincic - Chi è Moris Valincic, difensore o esterno destro classe 2002 della Dinamo Zagabria che l'Inter osserva con attenzione ... gianlucadimarzio.com
Inter a caccia di un esterno, piace Moris Valincic della Dinamo Zagabria: profilo, carriera #SportMediaset - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Moris Valincic, il prediletto di Chivu: un esterno per il futuro, tra tenacia e visione Nel silenzio ovattato dei campi d’allenamento della Dinamo Zagabria, Moris Valincic sta tornando. Passo dopo passo, falcata x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.