Valentina Trapletti si racconta | dall’oro mondiale alla nuova sfida della marcia

Per l’appuntamento del venerdì di Sprint Zone riflettori puntati su Valentina Trapletti, una delle figure più rappresentative della marcia italiana degli ultimi anni. La marciatrice azzurra arriva in studio dopo un 2024 straordinario, probabilmente il migliore della sua carriera: l’argento nei 20 km agli Europei di Roma, l’oro nella staffetta mista ai Mondiali di marcia e, a coronamento della stagione, il prestigioso Collare d’Oro del CONI. Un’annata che ha consacrato Trapletti ai vertici internazionali della disciplina. Il 2025, invece, è stato un anno più complesso, segnato da una pubalgia persistente che ne ha condizionato la preparazione e la continuità agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

