Valanga allo Jafferau a Bardonecchia intervengono sette squadre dei vigili del fuoco
Allarme a Bardonecchia. Nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre, una valanga si è staccata nella zona del monte Jaffreau, dove il comprensorio sciistico ha aperto ieri, giorno di Natale. Attivati i soccorsi Sul posto, sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, anche con un elicottero e.
Bardonecchia. Valanga sul monte Jafferau. Sono in corso le verifiche dei soccorsi - Intervento a Bardonecchia con vigili del fuoco, soccorso alpino, forze dell’ordine ed elicottero Drago per escludere la presenza di persone coinvolte ... giornalelavoce.it
Valanga sul monte Jafferau. Verifiche in corso per escludere persone coinvolte - Al lavoro squadre formate da vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza ed arma dei carabinieri. rainews.it
Valanga in Valsusa: soccorsi in azione sulle piste di Bardonecchia - BARDONECCHIA – Grande apprensione nel comprensorio sciistico di Bardonecchia oggi, venerdì 26 dicembre 2025, a causa di una valanga di ampie dimensioni che ha colpito l’area dello Jafferau. lagendanews.com
Valanga allo Jafferau a Bardonecchia, bonifica in corso
