Allarme a Bardonecchia. Nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre, una valanga si è staccata nella zona del monte Jaffreau, dove il comprensorio sciistico ha aperto ieri, giorno di Natale. Attivati i soccorsi Sul posto, sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, anche con un elicottero e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Valanga allo Jafferau a Bardonecchia, intervengono sette squadre dei vigili del fuoco

Bardonecchia. Valanga sul monte Jafferau. Sono in corso le verifiche dei soccorsi - Intervento a Bardonecchia con vigili del fuoco, soccorso alpino, forze dell’ordine ed elicottero Drago per escludere la presenza di persone coinvolte ... giornalelavoce.it