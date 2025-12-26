Usa Trump lancia l’offensiva contro le forze Isis in Nigeria | Attacco potente e mortale
Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno lanciato “un potente e mortale attacco” contro le forze dello Stato Islamico in Nigeria. L’attacco arriva dopo che Trump nelle scorse settimane aveva criticato più volte il governo del Paese africano, accusato di non riuscire a frenare la persecuzione dei cristiani. Trump ha pubblicato la notizia dell’attacco nella notte sul suo profilo Truth. Limitati i visti per i nigeriani. Il mese scorso aveva Trump dichiarato di aver ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare una potenziale azione militare in Nigeria, a seguito delle denunce di persecuzione dei cristiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
