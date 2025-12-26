Usa poliziotto ferma Babbo Natale per eccesso di velocità | il video tra risate e fotografie

Un agente di polizia dello stato americano dell’Ohio ha fermato un’auto per eccesso di velocità, solo per trovare un autista al volante vestito da Babbo Natale. “Non è stato distribuito carbone, solo un promemoria amichevole che anche le slitte devono rallentare”, ha scritto sui social media lo sceriffo della polizia della contea di Fulton prima di rassicurare le persone con “Natale è ancora nei tempi previsti!” L’incontro è stato filmato sabato scorso da una bodycam della polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, poliziotto ferma Babbo Natale per eccesso di velocità: il video, tra risate e fotografie Leggi anche: Babbo Natale e sua moglie sono stati fermati per eccesso di velocità in Ohio Leggi anche: Incidenti a Roma, aumentano vittime e feriti tra i giovani. Eccesso di velocità prima causa di mortalità La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Usa, poliziotto ferma Babbo Natale per eccesso di velocità: il video, tra risate e fotografie; Usa, polizia ferma Babbo Natale per eccesso di velocità; Guerra Ucraina, Dmitriev: colloqui costruttivi con USA; Betlemme, prime celebrazioni dopo due anni di guerra, Pizzaballa: Gaza soffre acora. Usa, poliziotto ferma Babbo Natale per eccesso di velocità: il video, tra risate e fotografie - (LaPresse) Un agente di polizia dello stato americano dell'Ohio ha fermato un'auto per eccesso di velocità, solo per trovare un autista al ... stream24.ilsole24ore.com

Usa, polizia ferma Babbo Natale per eccesso di velocità - A Fulton, in Ohio, un poliziotto ha fermato un uomo e una donna vestiti da Babbo Natale per eccesso di velocità. tg24.sky.it

Babbo Natale e sua moglie sono stati fermati per eccesso di velocità in Ohio - In questi giorni Babbo Natale va decisamente di fretta, ma neanche lui è al di sopra della legge. fanpage.it

L'Aquila, poliziotto penitenziario aggredito brutalmente al carcere minorile. Ferma condanna del sindacato di categoria Fsa Cnpp-Spp - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.