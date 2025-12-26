Usa poliziotto ferma Babbo Natale per eccesso di velocità | il video tra risate e fotografie

26 dic 2025

Un agente di polizia dello stato americano dell’Ohio ha fermato un’auto per eccesso di velocità, solo per trovare un autista al volante vestito da Babbo Natale. “Non è stato distribuito carbone, solo un promemoria amichevole che anche le slitte devono rallentare”, ha scritto sui social media lo sceriffo della polizia della contea di Fulton prima di rassicurare le persone con “Natale è ancora nei tempi previsti!” L’incontro è stato filmato sabato scorso da una bodycam della polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Usa, poliziotto ferma Babbo Natale per eccesso di velocità: il video, tra risate e fotografie

