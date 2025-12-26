Il Pentagono ha pubblicato sui propri social un video che mostra l’attacco condotto dagli Stati Uniti in Nigeria, contro postazioni di terroristi dell’Isis. “Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell’ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli!”, si legge nel post firmato Donald Trump. “Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stasera è successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, attacco in Nigeria: il video pubblicato dal Pentagono

