Andrea Bocelli e Matteo Bocelli, insieme al rapper statunitense Snoop Dogg, sono stati protagonisti a sorpresa del ‘Netflix NFL Christmas Game Day,’ l’evento sportivo e di intrattenimento più seguito a livello globale durante il Natale, con oltre 70 milioni di persone collegate in tutto il mondo. Gli artisti italiani hanno chiuso l’Halftime Show natalizio con una emozionante interpretazione di ‘White Christmas’. Il football unisce sport e musica pop. Per il secondo anno consecutivo, dopo quello di Beyoncé dell’anno scorso – che ha toccato numeri record – Netflix ha trasformato il football americano in uno spettacolo internazionale capace di unire sport, musica e cultura pop, trasmettendo in streaming due match NFL di altissimo profilo – Dallas Cowboys contro Washington Commanders e Detroit Lions contro Minnesota Vikings – e affiancando allo spettacolo sportivo un grande show musicale pensato per un pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Andrea e Matteo Bocelli protagonisti con Snoop Dogg al ‘Netflix Nfl Christmas Day’

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg coach onorario degli Usa

Leggi anche: Snoop Dogg coach onorario del Team USA alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Andrea e Matteo Bocelli cantano a sorpresa al «Super Bowl» di Natale; “Lo schiaccianoci e i quattro regni”, per una magica prima visione su Rai 2.

Usa, Andrea e Matteo Bocelli protagonisti con Snoop Dogg al ‘Netflix Nfl Christmas Day’ - Andrea Bocelli e Matteo Bocelli, insieme al rapper statunitense Snoop Dogg, sono stati protagonisti a sorpresa del 'Netflix NFL Christmas Game Day,' l'evento ... lapresse.it