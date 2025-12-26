Usa all’attacco dell’Isis in Nigeria | Tomahawk sui campi d’addestramento nel Nord

Gli Stati Uniti hanno attaccato lo Stato Islamico nel Nord-Ovest della Nigeria. Lo ha comunicato il presidente Donald Trump annunciando il raid avvenuto nella notte di Natale americana. Oltre dodici missili Tomahawk sono stati utilizzati per un attacco di precisione su due campi d’addestramento dell’Isis, lanciati dal cacciatorpediniere Uss Paul Ignatius, della classe Arleigh Burke, che nelle scorse settimane si era avvicinata al teatro d’operazioni dell’Atlantico centro-orientale dopo aver incrociato al largo del Marocco. VIDEO: The US missile strike that hit ISIS in north-west Nigeria pic.twitter. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Leggi anche: Attacco USA contro l’Isis nel nord-ovest della Nigeria. Trump: "Hanno ucciso cristiani innocenti"

Leggi anche: Nigeria, l’attacco di Natale degli Usa all’Isis. Trump: «Uccidono cristiani»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Radio1 Rai. . Massiccio bombardamento degli Stati Uniti nella #Nigeria nord-occidentale. "Attacchi di precisione contro obiettivi dell'Isis; uccidevano cristiani innocenti da anni", ha dichiarato #Trump. Washington fa sapere che l'intervento è stato chiesto dall - facebook.com facebook

Massiccio bombardamento degli Stati Uniti nella #Nigeria nord-occidentale. "Attacchi di precisione contro obiettivi dell'Isis; uccidevano cristiani innocenti da anni", ha dichiarato Trump. Washington fa sapere che l'intervento è stato chiesto dalle stesse autorit x.com