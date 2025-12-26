Urla improvvise tra gli scaffali, clienti spaventati e tensione alle stelle: è questo lo scenario che si è presentato agli agenti della Polizia di Stato intervenuti all’interno di un supermercato di Catania, dove una lite tra parenti è rapidamente degenerata in una violenta aggressione fisica. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle volanti, giunti sul posto in pochi istanti dopo la richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Urla, insulti e schiaffoni: lite di famiglia in un supermercato di Catania a Natale

Leggi anche: Cantù, urla e insulti si sentono per tutta la via: 45 minuti di delirio in Largo Adua

Leggi anche: Urla e insulti in spogliatoio: CONTE VA FUORI DI TESTA | Rissa sfiorata con il suo prediletto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Urla, insulti e schiaffoni: lite in famiglia in un supermercato di Catania a Natale - Tra le corsie del supermercato, una coppia – lui di 32 anni e lei di 28 – si sarebbe imbattuta casualmente nell’ex cognata dell’uomo ... msn.com