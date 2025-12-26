Università di territorio boom di iscritti | restare non è un ripiego
La mappa della formazione universitaria della Campania non coincide più soltanto con i grandi poli urbani. Negli ultimi anni gli atenei hanno scelto di spostare il baricentro, di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: L’Università di Assisi sorride. Manager del turismo, boom di iscritti
Leggi anche: Università, boom di iscritti e San Sisto "universitaria": "Ripristinare bus di notte: collegare centro e quartieri"
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
“L’UNIVERSITÀ INCONTRA IL TERRITORIO. RISULTATI E PROSPETTIVE OLTRE TECH4YOU. CHIUSURA DEL PROGETTO PILOTA 4.1.2”, EVENTO ALL’UNIBAS DI MATERA: REPORT E FOTO - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.