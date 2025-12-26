Arezzo, 26 dicembre 2025 – Il comitato Uniti Per Lignano, composto da cittadini residenti nelle aree adiacenti alla zona del Parco di Lignano, insieme a numerosi altri cittadini del territorio aretino, desiderano sottoporre all’attenzione del sindaco di Arezzo una sentita istanza di incontro istituzionale. «Nel corso dei mesi scorsi è stata promossa una petizione popolare finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del Parco di Lignano – scrive il comitato - importante patrimonio ambientale, paesaggistico e sociale per la città di Arezzo. Tale iniziativa ha raccolto oltre 1.300 firme, a testimonianza dell’ampio interesse e della forte partecipazione della cittadinanza sul tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uniti Per Lignano, il Comitato chiede un incontro con il Sindaco di Arezzo

Leggi anche: Dogana di Avellino, il Comitato chiede un incontro al commissario

Leggi anche: Degrado e insicurezza in via Gioeni: il comitato chiede un incontro col prefetto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Uniti Per Lignano, il Comitato chiede un incontro con il Sindaco di Arezzo.

Palermo violenta, il Comitato "Uniti per il Quartiere" chiede un incontro in Questura - Il Comitato civico “Uniti per il Quartiere” torna a chiedere un presidio delle forze dell'ordine in via Maqueda: una richiesta che giunge pochi giorni dopo l'aggressione subita da un commerciante ... rainews.it

Prenota un sogno a Lignano! È tutto vero. Buone Feste! www.hotelpresidentlignano.com/accommodations Riapriremo venerdì 6 marzo. Hotel President Lignano tel. +39 0431 423932 - [email protected] www.hotelpresidentlignano.com #hotelpr - facebook.com facebook