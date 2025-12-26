Unifil | spari Idf contro una pattuglia un soldato ferito
"In un altro incidente avvenuto oggi, nel villaggio di Kfar Shouba - prosegue la nota -, un'altra pattuglia impegnata in un'attività operativa di routine ha segnalato colpi di mitragliatrice provenienti dalla parte israeliana nelle immediate vicinanze della propria posizione". Unifil spiega che "aveva informato in anticipo le Idf delle attività in quelle aree, seguendo la consueta prassi per le pattuglie in aree sensibili vicino alla Linea Blu". "Gli attacchi contro o in prossimità delle forze di peacekeeping - ricorda quindi la Forza provvisoria delle Nazioni Unite in Libano - costituiscono gravi violazioni della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it
