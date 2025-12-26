Unifil | spari Idf contro una pattuglia un soldato ferito

Unifil, 'spari dall'Idf contro nostri membri presso la Linea blu in Libano' - L'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco da un carro armato Merkava verso membri dell'Unifil che stavano pattugliando una zona della Linea blu in territorio libanese: è quanto reso noto dalla for ... msn.com

Unifil: “Spari dall'Idf contro nostri membri presso la Linea blu in Libano” - Un carro armato israeliano Merkava ha apreto il fuoco contro i peacemaker dell'Unifil al confine con il Libano. quotidiano.net

#Israele #Libano #UNIFIL: Ieri, i peacekeeper a bordo di veicoli che pattugliavano la Linea Blu sono stati oggetto di spari da parte di soldati dell'#IDF in un carro armato #Merkavà vicino a Sarda. Una raffica di dieci colpi di mitragliatrice è stata sparata sopra il - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.