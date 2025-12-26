Unifil | esercito israeliano spara colpi di mitragliatrice verso i caschi blu Ferito un peacekeeper

Roma, 26 dicembre 2025 – "Questa mattina, colpi di mitragliatrice pesante provenienti dalle posizioni delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) a sud della Linea Blu hanno colpito una pattuglia dell' Unifil che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastarra. Gli spari hanno fatto seguito all'esplosione di una granata nelle vicinanze. Sebbene non vi siano stati danni alle risorse dell'Unifil, il rumore degli spari e dell'esplosione ha lasciato un peacekeeper leggermente ferito, con una commozione cerebrale all'orecchio". Così scrive la stessa Unifil in un messaggio diffuso sui social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

