Una vigilia di Natale di generosità e affetto verso la Casa Pia

Arezzo, 26 dicembre 2025 – Una vigilia di Natale all’insegna di generosità e affetto per gli ospiti della Casa di Riposo “Fossombroni”. Il giorno di festa è stato anticipato da una doppia donazione a cura della ditta Sgrevi e del quartiere di Porta del Foro che hanno ribadito il forte legame tra la comunità aretina e l’istituto cittadino conosciuto come Casa Pia, portando un contributo concreto al clima natalizio di condivisione, gioia e serenità. Ogni incontro ha coinvolto direttamente gli stessi residenti in momenti di condivisione, sorrisi, dialogo e vicinanza, con la costante presenza della presidente Debora Testi, del consigliere con delega al sociale Antonio Rauti e del direttore Stefano Rossi per accogliere i visitatori ed esprimere gratitudine per l’attenzione riposta verso la casa di riposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

