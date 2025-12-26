una nuova passerella arricchisce il cuore delle terme

Una bellissima novità sotto l'albero per i cittadini di Montegrotto Terme. È stata completata, collaudata e aperta al pubblico la nuova passerella di via Cogolo. L'opera, del valore complessivo di 180mila euro, sostituisce la precedente struttura abusiva e in condizioni critiche, garantendo ora. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

E’ stata posizionata nella notte tra sabato e domenica la passerella che congiunge la nuova palazzina al corpo dell’ospedale Santo Stefano. La passerella, che dovrà essere ultimata, collegherà il primo piano delle due strutture e prevederà un percorso separ - facebook.com facebook