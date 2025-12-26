Una Finestra Vistalago porta su Rai 1 i romanzi di Andrea Vitali
È stata una delle grandi sorprese emerse dalla presentazione dei palinsesti invernali di Rai Fiction, in quanto non menzionata lo scorso giugno e dunque inattesa: tra le serie che andranno in onda tra gennaio e maggio 2026 su Rai 1 c’è Una Finestra Vistalago, una commedia tinta di giallo in quattro puntate. Ambientata a Bellano, sul lago di Como, la serie è liberamente ispirata ai romanzi Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi di Andrea Vitali, che firma la sceneggiatura insieme a Salvatore De Mola e Simona Coppini. Il titolo è, invece, quello di un altro romanzo di Vitali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Nel 2026, Rai1 accoglierà "Una finestra vista lago", nuova serie in quattro puntate tratta dai romanzi di Andrea Vitali, che ci farà scoprire un piccolo mondo antico, tranquillo solo in apparenza. Sulle sponde del Lago di Como, un giovane maresciallo calabrese facebook
