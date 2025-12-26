una finestra vistalago porta su rai 1 i romanzi di andrea vitali

È stata una delle grandi sorprese emerse dalla presentazione dei palinsesti invernali di Rai Fiction, in quanto non menzionata lo scorso giugno e dunque inattesa: tra le serie che andranno in onda tra gennaio e maggio 2026 su Rai 1 c’è Una Finestra Vistalago, una commedia tinta di giallo in quattro puntate. Ambientata a Bellano, sul lago di Como, la serie è liberamente ispirata ai romanzi Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi di Andrea Vitali, che firma la sceneggiatura insieme a Salvatore De Mola e Simona Coppini. Il titolo è, invece, quello di un altro romanzo di Vitali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

