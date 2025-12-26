Una canzone una comunità | il Natale prende voce all’Accademia musicale di canto moderno
Non è solo un brano natalizio, ma un gesto collettivo di ascolto e condivisione: dopo la pubblicazione sulle piattaforme digitali lo scorso 8 dicembre, “Luce di Natale” approda su YouTube con un videoclip che restituisce tutta la forza di un progetto costruito insieme, lontano dalla logica della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
