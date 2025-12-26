Una canzone una comunità | il Natale prende voce all’Accademia musicale di canto moderno

Non è solo un brano natalizio, ma un gesto collettivo di ascolto e condivisione: dopo la pubblicazione sulle piattaforme digitali lo scorso 8 dicembre, “Luce di Natale” approda su YouTube con un videoclip che restituisce tutta la forza di un progetto costruito insieme, lontano dalla logica della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Una canzone, una comunità: il Natale prende voce all’Accademia musicale di canto moderno Leggi anche: Luce di Natale, cresce l'attesa per il brano dell'Accademia musicale di canto moderno Leggi anche: L'Accademia Musicale Yamaha in festa per il Natale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Playlist: le nuove canzoni per il NATALE 2025 e quelle storiche - Tre ore di musica per addobbare l’albero non sono un semplice sottofondo: diventano un rito laico, una liturgia pop che attraversa epoche e linguaggi. newsic.it

