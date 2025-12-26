Un video inedito mostra Sempio sul pc di Chiara Poggi | la segnalazione diffusa da Bugalalla Crime

Sul canale YouTube Bugalalla Crime è stata diffusa la notizia della presenza, sul pc di Chiara Poggi, di un video che mostrerebbe Andrea Sempio in ore notturne, insieme ad altre persone non identificate, mentre compirebbe atti di vandalismo all’interno della scuola che frequentava. Il filmato, secondo quanto riferito, sarebbe arrivato alla redazione del canale e per questo, dopo che ne è stata confermata la validità, è stato successivamente condiviso. La Youtuber nel video riferisce di aver ricevuto pochi giorni fa un video inedito, realizzato nel marzo 2007 da Marco Poggi, che ritrarrebbe Andrea Sempio insieme ad alcuni amici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

