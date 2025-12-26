È successo tutto in pochi secondi, in una delle zone più eleganti e trafficate di Roma. Una mattina come tante, le auto in fila, i negozi che alzano le saracinesche, i pedoni che attraversano. Poi, all’improvviso, un urlo, un colpo sordo, la gente che si volta di scatto. E il tempo che sembra fermarsi. Siamo ai Parioli, cuore residenziale di Roma, lungo viale Parioli. È qui che una donna di 86 anni, uscita di casa per quella che doveva essere una semplice passeggiata, ha incontrato il suo destino nel modo più tragico, proprio in mezzo alla strada. La dinamica: pochi passi sulle strisce, poi l’impatto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Un urlo e poi un colpo sordo: tragedia in strada a Santo Stefano, è morta proprio così

Leggi anche: Travolto e ucciso dal treno, tragedia a Santo Stefano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“È successo senza avvertire. Nessun urlo, nessun colpo. Solo un silenzio improvviso, violento, che ha spezzato l’aria e fermato il tempo. Era lunedì. E da quel momento la mia vita si è rotta per sempre. Manuela aveva 45 anni. La sera prima eravamo ancora lì, facebook

#Nba, super Jokic trascina Denver: tripla doppia da urlo, Houston ko. Colpo Detroit a Boston x.com