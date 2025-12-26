Un urlo e poi un colpo sordo | tragedia in strada a Santo Stefano è morta proprio così

Tragico incidente stradale questa mattina nel quartiere Parioli, a Roma, dove una donna di 86 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in viale Parioli. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava attraversando la strada quando è stata colpita da un veicolo che procedeva in direzione di piazza Ungheria. L’impatto si è rivelato fatale e per la donna non c’è stato nulla da fare. Alla guida dell’auto, una Fiat Panda, si trovava una donna di 70 anni, che si è subito fermata dopo l’investimento. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, II Gruppo Parioli, che hanno avviato i rilievi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

