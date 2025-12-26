Un uomo ha vinto 1,8 miliardi di dollari al Powerball negli USA | aveva una probabilità di 292 milioni

26 dic 2025

Un giocatore dell’Arkansas ha vinto 1,817 miliardi di dollari al Powerball, il secondo jackpot più alto di sempre, sfidando probabilità di una su 292,2 milioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

