Un tuffo nel mare d' inverno | 270 coraggiosi a Riva Trigoso dai 7 agli 82 anni

Si è svolto stamattina, venerdì 26 dicembre 2025, il tradizionale Cimento Invernale di Riva Trigoso, organizzato dall’Associazione Bagnun e giunto alla sua 30esima edizione. Sono stati oltre 270 i bagnanti che hanno sfidato il mare con 10 gradi all'esterno e 16 in acqua, in una bella giornata di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Torna il Cimento Invernale a Riva Trigoso con bevande calde e panettone

Leggi anche: Dolce, salato o dai sapori giapponesi: nasce dalle mani di un cesenate il panettone preparato in riva al mare

Cimento a Riva Trigoso, 276 persone in mare per il tradizionale tuffo di Santo Stefano - Genova – Grande successo per il cimento invernale del Bagnun di Riva Trigoso, che questa mattina ha visto 276 persone tuffarsi nonostante il freddo con temperatura esterna di 10 gradi e con un mare a ... ilsecoloxix.it