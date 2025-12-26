Un regalo di Natale su tre è stato fatto con l' intelligenza artificiale Ma molto spesso l' IA ha sbagliato

Un regalo di Natale su 3 finito sotto l'albero è stato scelto attraverso l’intelligenza artificiale. I dati arrivano da una nota di Consumerismo No Profit, che sottolinea però come spesso i consigli si siano rivelati sbagliati, determinando un danno economico per i consumatori. Diverse indagini di settore - spiega Consumerismo No Profit - hanno evidenziato come per il Natale 2025 sia cresciuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

