Un regalo di Natale su tre è stato fatto con l' intelligenza artificiale Ma molto spesso l' IA ha sbagliato

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un regalo di Natale su 3 finito sotto l'albero è stato scelto attraverso l’intelligenza artificiale. I dati arrivano da una nota di Consumerismo No Profit, che sottolinea però come spesso i consigli si siano rivelati sbagliati, determinando un danno economico per i consumatori. Diverse indagini di settore - spiega Consumerismo No Profit - hanno evidenziato come per il Natale 2025 sia cresciuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

un regalo di natale su tre 232 stato fatto con l intelligenza artificiale ma molto spesso l ia ha sbagliato

© Feedpress.me - Un regalo di Natale su tre è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Ma molto spesso l'IA ha sbagliato

Leggi anche: Coca Cola l’ha fatto di nuovo! Lo spot di Natale 2025 è interamente realizzato con l’intelligenza artificiale

Leggi anche: Lewis Hamilton ha fatto un regalo di Natale a tutti i dipendenti della Ferrari, con un bigliettino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale a tavola | in Trentino un regalo su tre è un cesto enogastronomico; La Robur è in piedi! Tre punti d’oro Una ripartenza che fa ben sperare.

Un regalo di Natale al giorno: -3 - Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o &#232; in qualche modo ... ilpost.it

Babbo Natale non è mai esistito: ecco cosa è successo veramente

Video Babbo Natale non è mai esistito: ecco cosa è successo veramente

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.