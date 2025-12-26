Un Posto al Sole anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 | Riccardo prende una decisione che spiazza Rossella

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. Durante questa settimana, Riccardo arriverà a una decisione inaspettata che influenzerà il rapporto con Rossella. La soap prosegue senza pause, offrendo ai fan nuovi sviluppi e approfondimenti sulla vita dei personaggi, mantenendo alta l’attenzione anche durante le festività.

© US Rai Un Posto al Sole non si ferma nemmeno nell'ultima settimana dell'anno e continua a regalare colpi di scena ai propri telespettatori. In particolare, Riccardo Crovi prenderà infatti una decisione inaspettata in grado di spiazzare Rossella. Di che cosa si tratterà? Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana, su Rai 3, lunedì, martedì e venerdì alle 20.50, mentre giovedì 1° gennaio comincerà alle 20.35 con un doppio episodio. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay.

